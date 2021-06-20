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Следствие
Следователи пришли за сотрудником ФСБ в городе Клим
20 июня, 2021 10:20
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City News Moskva/Global Look Press
Замначальника отдела ФСБ в подмосковном Клину Максима Катина задержали по подозрению в получении крупной суммы денег от частных предпринимателей.
Взятка в размере 1.7 млн рублей была получена подполковником за оказание покровительства при разработке находящихся в Климском районе песчаных карьеров, передает ТАСС.
С поличным Катин был задержан еще 16 июня. По данным некоторых изданий, арест может быть связан с делом против владельца песчаных карьеров Рамиза Исмаилова.
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