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Следствие
Следователи из Москвы выдвинули требование к Ильназу Галявиеву
24 декабря, 2021 13:02
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Sledcom.ru
Следователи из центрального аппарата Следственного комитета России, занимающиеся делом о расстреле в казанской гимназии, выдвинули требование к обвиняемому Ильназу Галявиеву. Оно касается использования татарского языка в письмах родным.
Письма Галявиева из СИЗО в Татарстане тщательно проверяют. Но присланные из Москвы следователи не знают татарский язык. Они потребовали от преступника писать только на русском.
Об этом узнал Telegram-канал Mash.
Напомним, 11 мая Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии. Погибли 9 человек, включая 7 детей. Юноша арестован до апреля 2022 года. Экспертиза признала его вменяемым.
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