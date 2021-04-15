Следствие
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Следствие
Русская планета
Следствие

Скопинский маньяк принимает у себя гостей и зовёт журналистов «посмотреть подвал»

Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 12:34
1 мин
Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 12:34
1 мин
YouTube
YouTube

Скопинский маньяк Виктор Мохов, отсидевший в колонии 16 лет и 10 месяцев, начал принимать гостей у себя дома. На территории, где он проживает, были замечены двое людей. Как оказалось, к нему прибыл двоюродный брат со своей женой.

Мохов жалуется на скуку и недостаток информации – телевизора нет, домашних животных тоже нет, общаться особо не с кем. Чтобы как-то разбавить свои будни, он предложил сотруднице Telegram-канала Mash заглянуть в гости, обещал показать подвал.

Ранее сообщалось о том, что Мохов, заработавший несколько миллионов рублей после выхода из колонии, оштрафован на 1200 рублей.

Поделиться
ТЕГИ
Общество
Журналисты
Скопинский маньяк
Виктор Мохов
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!