Скопинский маньяк принимает у себя гостей и зовёт журналистов «посмотреть подвал»

Следствие

Скопинский маньяк Виктор Мохов, отсидевший в колонии 16 лет и 10 месяцев, начал принимать гостей у себя дома. На территории, где он проживает, были замечены двое людей. Как оказалось, к нему прибыл двоюродный брат со своей женой.

Мохов жалуется на скуку и недостаток информации – телевизора нет, домашних животных тоже нет, общаться особо не с кем. Чтобы как-то разбавить свои будни, он предложил сотруднице Telegram-канала Mash заглянуть в гости, обещал показать подвал.

Ранее сообщалось о том, что Мохов, заработавший несколько миллионов рублей после выхода из колонии, оштрафован на 1200 рублей.