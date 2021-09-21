СК завершил расследование о крупнейшей аварии в московском метро

Следствие

Следственный комитет РФ закончил расследование уголовного дела, связанного с серьезнейшей аварией в перегоне тоннеля между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии в Москве. Имел место коммерческий подкуп при строительстве стрелочного перевода.

Следственный комитет РФ считает, что причиной аварии в метро стала прикрученная проволока вместо крепления, соответствующего требованиям безопасности. Претензии были предъявлены заместителю директора ООО «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову, а также чиновникам ГУП «Московский метрополитен» Николаю Мельникову и Виталию Соколову. На них заведены уголовные дела, предусмотренного 204 УК РФ («передача коммерческого подкупа за незаконные действия; получение коммерческого подкупа в составе группы лиц по предварительному сговору за незаконные действия»).

Как выяснила Российская газета, в 2013 году «Спецтехреконструкция» подрядилась сделать врезку стрелочного перевода на путях перегона «Парк Победы - Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии, а также монтаж контактного рельса по второму главному пути в районе второго стрелочного перевода. Квалифицированного персонала для этого заказа в компании не оказалось.

Круглов предложил Мельникову за деньги устроить монтаж контактного рельса в районе стрелочного перевода силами сотрудников ГУП «Московский метрополитен», чтобы контракт оставался в силе. Мельников согласился и подключил к работам мастера пути Виталия Соколова, который поручил эту работу монтерам. Эти люди не знали норм и правил проведения таких сложных работ.

За «помощь» Круглов дал товаризам 150 тысяч рублей – коммерческий подкуп. В СК объяснили, что это преступление вскрылось при расследовании уголовного дела об аварии в Московском метрополитене.

Восемь лет назад, 5 июля 2014 года в перегоне тоннеля между станциями Московского метрополитена «Парк Победы» и «Славянский бульвар». Три головных вагона электропоезда врезались в стенку тоннеля и сошли с рельсов. Из-за катастрофы погибли 24 человека, ещё 188 – были ранены.

Как объяснили эксперты-железнодорожники, поезд попал в аварию из-за отсутствия рабочей и соединительной тяг (ненадлежащего соединения между собой правого и левого остряков, приведшее к самопроизвольному примыканию левого остряка к левому рамному рельсу). Кроме того, разорвалась проволока, установленная вместе штатного крепления.