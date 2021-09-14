СК завершил расследование хищений при реставрации Консерватории Петербурга
Следственный комитет России передал в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Меандр» Елены Завадской и Евгения Ярмоша, которого следствие считает владельцем компании. Их обвиняют в присвоении бюджетных средств в размере 191 млн рублей, предназначенных на реконструкцию здания Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Хищения не позволили ввести объект в эксплуатацию.
Расследованием этого уголовного дела занималось главное следственное управление СКР под личным контролем главы ведомства Александра Бастрыкина. Елене Завадской и Евгению Ярмошу вменяли мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ст. 174 УК). За это грозит до 10 лет лишения свободы.
В 2017 году компания «Меандр» выиграла тендер на сумму более 606 млн рублей с ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». «Меандр» обязалась сделать ремонтно-реставрационные работы в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В СК уверены, что выполнять свои обязательства обвиняемые и не хотели. Деньги были похищены уже на этапе перечисления аванса (191 млн рублей).
Консерваторию не могут отремонтировать уже шесть лет. На этот беспредел обратил внимание президент России Владимир Путин, 23 сентября 2020 года он призвал разрешить эту ситуацию. После заявления Путина ускорилось федеральное финансирование. Общий объем федерального финансирования составит более 15 млрд рублей. Предполагается, что консерватория откроет двери для студентов 1 марта 2024 года.
Компания «Меандр» была признана банкротом 22 июня 2021 года. Согласно ЕГРЮЛ, с 2017 года единственным владельцем компании является Елена Завадская.