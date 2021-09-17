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Следствие
СК проверит бассейн по факту гибели мужчины
17 сентября, 2021 23:33
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paveleckaya.fitnes.ru
Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве начало проверку бассейна столичного фитнес-центра после того, как после посещения занятия скончался 46-летний мужчина.
Предварительно известно, что посетитель центра плохо себя почувствовал, плавая в бассейне на Дербеневской набережной. Он потерял сознание и умер на месте. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.
В начале сентября на всю страну прогремела новость об отравлении московской семьи арбузом из «Магнита». Правоохранительные органы и специалисты санитарных служб проверяют версии смертельного отравления.
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