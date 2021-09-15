СК просит арестовать работавшего в «Магните» дезинсектора после смерти девочки и пенсионерки
Следствие в Москве попросило суд заключить под стражу 39-летнего сотрудника частной компании, который проводил очистку помещения в «Магните» на Совхозной улице. Напомним, на прошлой неделе девочка, мать и бабушка купили в магазине арбуз, а после с признаками острого отравления были доставлены в больницу. Пенсионерку и ребенка врачам не удалось спасти. Предварительная причина смерти — острое отравление химикатами.
Сотрудники СК считают, что поскольку в этот день в магазине проводилась дезинсекция, вероятнее всего, сотрудник, взявший на себя эту обязанность, нарушил какие-то правила, поэтому он и стал первым подозреваемым в деле об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». При этом его руководитель уверяет следователей, что работник ни нарушил ни единого пункта, а чтобы доза применяемого для очистки помещения вещества стала смертельной, необходимо обработать им восемь тонн арбузов, которые потом съест один человек, передает «360».
Ранее стало известно о том, что следствие проверит всех подрядчиков «Магнита».