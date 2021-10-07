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Следствие
СК Беларуси возбудил уголовное дело против журналистов TUT.BY. Им светит до 12 лет тюрьмы
7 октября, 2021 10:40
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Фото: tut.by
В Беларуси Следственный комитет возбудил уголовное дело против работников информационно-сервисного интернет-портала «TUT.BY». Журналистов и руководителей издания подозревают в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц, передает «БелТА».
Известно, что санкция части 3 статьи 130 УК Беларуси предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Напомним, в середине августа, материалы издания «TUT.BY» и нового СМИ «Zerkalo.io» были признаны в республике экстремистскими.
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