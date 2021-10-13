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Силовики пришли с обыском к экс-главе камчатского отделения «СР» из-за видео про прокуратуру
13 октября, 2021 11:01
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Instagram/@aleksandrkameniuk
В Петропавловске-Камчатском сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к экс-руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия», активисту и журналисту агентства «Камчатский регион» Александру Каменюку.
«Планируют ломать дверь в связи с выпуском ролика про прокуратуру Камчатского края», - пояснил активист.
В постановлении на обыск сказано, что в отношении Каменюка возбуждено уголовное дело по статьям «оскорбление представителя власти» и «клевета». По этому же делу проходит неизвестный Г.Филатов.
Журналист пояснил, что после его отказа впускать силовиков в квартиру, те вызвали сотрудников МЧС на подмогу.
Ранее силовики пришли с обыском к блогеру, рассказывающему о проблемах в небольшом ростовском городе.
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