Шеф-редактора «The Insider»* объявили в розыск. Против Романа Доброхотова возбудили еще одно дело
Шеф-редактора и основателя интернет-издания «The Insider»* объявили в розыск. По сообщениям СМИ, против журналиста и активиста возбудили уголовное дело по статье «незаконное пересечение границы РФ».
Его адвокат Юлия Кузнецова пояснила — в деле говорится, что Доброхотов без необходимых документов на право выезда из страны направился в сторону Воронежской и Луганской областей. Известно, что дело в отношении шеф-редактора завели ещё 7 сентября, а в розыск объявили 23-го. Такое решение приняло следственное управление ФСБ.
Кроме того, 30 сентября СМИ сообщили, что силовики провели обыск в квартире его родителей, жены и сестры. Позже они будут доставлены в отдел на допрос, передаёт телеканал «Дождь»*.
Напомним, против Доброхотова уже возбуждено одно дело — по статье «Клевета». На него подал в суд голландский журналист.
*признано Министерством юстиции СМИ-иноагентом.