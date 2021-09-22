Сбившую детей студентку из Москвы заключат под стражу
Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая сбила на машине троих детей на улице Авиаторов в столичном Солнцеве.
Подсудимой вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Уголовное дело передано в Солнцевский суд Москвы.
Напомним, 16 июля Башкирова ехала на Mazda и сбила на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Дети переходили дорогу с мамой и бабушкой. Старшие мальчики умерли в больнице, девятимесячная девочка выжила.
Изначально девушку отправили под домашний арест, однако прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу. Сейчас Башкирова находится в СИЗО.