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Следствие
Сбербанк избавился от ставшего неудобным для банка топ-менеджера
6 октября, 2021 14:22
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Youtube / СберТВ
Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, которой предъявлено обвинение в особо мошенничестве, уволена с поста вице-президента Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба банка. Свою вину Ракова не признала.
В Сбербанке пояснили, что Ракова была уволена с должности «в соответствии с действующими нормами трудового законодательства». С 4 октября сотрудником банка она больше не является.
Также стало известно, что признавать вину Ракова отказалась.
«В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния, - рассказал источник «ТАСС» в правоохранительных органах.
Экс-замминистра настаивает на том, что она и другие задержанные по делу о мошенничестве невиновны.
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