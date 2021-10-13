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Следствие
Рок-музыканту из Петербурга дали девять лет за половую связь с подростками
13 октября, 2021 17:48
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kwork.ru
Кировский районный суд Петербурга приговорил рок-музыканта Станислава Жигулина к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он причастен к делу о сексуальном насилии над детьми, в материалах содержатся описания семи преступных эпизодов.
На судебном процессе, который проходил в закрытом режиме, фигурант признал вину и подписал со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд запретил музыканту заниматься с детьми в течение 15 лет. К Жигулину будет приставлен врач-психиатр.
Станислав Жигулин был арестован в июле 2020 года. По версии следствия, вместе со знакомыми музыкант совращал подростков. Соучастники также являются фигурантами уголовного дела.
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