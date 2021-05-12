Ройзман пришел на суд и получил 9 суток «за Навального»
Евгений Ройзман, экс-мэр Екатеринбурга арестован решением суда на 9 суток за организацию митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили РИА Новости.
Ранее Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления проколола об организации митинга (ч.2 ст. 20.2 КоАП). Ему грозил арест сроком до 10 суток.
Сам Ройзман в своем twitter сообщал, что на него составлено три протокола.
31-го янв. организация. 21-го апр. организация и участие. Организация - это твит и один ретвит. Это же и призыв. Даже не могу запомнить всё. Ни от чего не отказываюсь.
Ранее политика уже привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Алексея Навального в январе этого года. Ройзмана обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.