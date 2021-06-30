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Следствие
Режиссера роликов Алексея Навального в московском аэропорту встретили силовики
30 июня, 2021 22:17
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Экс-режиссер канала на YouTube «Навальный Live» Алексей Яковлев не успел выйти из аэропорта «Шереметьево» по прилету не познакомившись с несколькими представителями сил правопорядка.
В качестве свидетеля по делу о мошенничестве его уже привезли в СК. Пресс-служба ведомства пока сохраняет безмолвие.
По данным агентства «Интерфакс», адвокат Яковлева уже направляется на встречу со своим подопечным.
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