Новости – Следствие
Следствие
Решительные паломники из Казахстана сымитировали вакцинацию
9 июля, 2021 12:56
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Ellen Clark/Danita Delimont/Globallookpress
Предприимчивая турфирма из Алматы подделала почти полторы сотни паспортов вакцинации для собравшихся в Саудовскую Аравию на хадж паломников.
На данный момент, правоохранители уже проводят расследование. Силовики успели провести обыск и забрать необходимую технику.
Как напоминает издание «Капитал», в Казахстане за использование поддельных документов предусмотрен арест на срок до 40 суток. Более суровая судьба ждет изготовителей - до 4 лет тюрьмы.
Также силовики Казахастана сообщают, что за последние несколько месяцев ими выявлено порядка 35 объявлений о продаже фальшивых справок и сертификатов о прививке.
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