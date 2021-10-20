Развратная фотосессия на фоне храма Василия Блаженного обернулась паре уголовным делом
Блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его девушка Анастасия Чистова стали фигурантами уголовного дела об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Молодые люди имитировали оральный секс на фоне храма Василия Блаженного и привлекали внимание следователей.
Дело будет рассматриваться в Тверском районном суде 28 октября.
Замоскворецкий назначил блогеру и его подруге административный арест на десять суток и запросил штраф в размере 5 тысяч рублей. Девушку обвинили в неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), а блогера — в нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами. Суд решил депортировать Бомбеева из России.
Скандальное фото, на котором девушка в куртке с надписью «полиция» стоит на коленях перед парнем на фоне храма Василия Блаженного, появилось в начале сентября. Молодой человек «извинился за свой поступок», передаёт «РИА Новости».