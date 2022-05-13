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Следствие
Рассмотрение первого с начала спецоперации дела против российского солдата перенесли
13 мая, 2022 16:25
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В Киеве перенесли дату рассмотрения дела против первого российского солдата, которого обвинили в убийстве мирного жителя в Сумской области. Заседание состоится 18 мая и пройдет в открытом режиме.
Новую дату озвучил Telegram-канал Политика страны.
Напомним, 21-летнего солдата Вадима Шишимарина подозревают в расстреле мирного жителя. Следствие полагает, что преступление было совершено 28 февраля.
Согласно фабуле дела, Шишимарин застрелил 62-летнего мужчину, чтобы он не сообщил о российских военных украинской армии.
Солдату грозит наказание вплоть до пожизненного.
13 мая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили об этом судебном процессе, но он не стал комментировать.
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