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Названы представители чаще всего заражающиеся коронавирусом профессий

Артем Денисов
14 апреля, 2021 05:45
1 мин
Артем Денисов
14 апреля, 2021 05:45
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Ученые из Катара выяснили, что 19,1% и 29,6% работников моргов и кладбищ соответственно заражены COVID-19 или имеют антитела к нему.

Среди медработников доля сдавших положительный тест на коронавирус составляет 10,6%, не смотря на то, что они постоянно общаются с носителями вируса. Согласно исследованию, работники моргов и кладбищ, которые обрабатывают тела умерших, могут находиться в группе повышенного риска инфицирования. Причина этого – контакты с умершими, в телах которых может оставаться COVID-19.

Однако как считает заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, заразиться коронавирусом от мертвого человека возможно, пишут «Известия».

Напомним, после вакцинации препаратом от коронавируса «ЭпиВаккорона» российского производства случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин от COVID-19.

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