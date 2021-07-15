«Пушки» тоже наготове. Россиянин отправил в Беларусь боевую экипировку
44-летний житель Краснодарского края отправил в Беларусь два транспортных модульных жилета с патрульными ранцами «6Ш117», а также готовился послать туда очень много огнестрельного оружия. Ему помешала оперативная таможня, сейчас против южанина заведено уголовное дело о незаконном перемещении через границу вооружения (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
По данным ведомства, жилеты, которые мужчина, все же, успел отправить в соседнюю страну, имеют военное назначение. Их свободна реализация в России отсутствует. Для отправки экипировки южанин использовал личный кабинет жены. Она ранее заключила договор на оказание курьерских услуг с транспортной компанией. Знала ли она о происходящем, не уточняется.
Во время обысков у мужчины дома обнаружили более 500 единиц комплектующих от различного огнестрельного оружия, сигнальные патроны, учебную осколочную гранату и шлемы. Все это было также подготовлено к отправке. Какие цели преследовал подозреваемый пока неизвестно.