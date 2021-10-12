Псевдоучительница получила срок за мошенничество с программой «Земский учитель»
Женщина из Ленобласти, которая была ранее судима, решила трудоустроиться учителем физики в школу №6 Сортавалы. Она подделала необходимые документы, чтобы получить 1 млн рублей по программе «Земский учитель». Сортавальский суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.
По поддельным документам, она не была судима. Диплом о педобразовании был сфабрикован, как и резюме. В нем говорилось, что она была педагогом в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Волгоградской областях.
План мошенницы раскрыл директор школы на собеседовании. О подозрительной личности он сразу же сообщил в Министерство образования Карелии и в УФСБ России по Республике Карелия.
По версии следствия, женщина обманывала различные школы с 2000 по 2021 год. Также следователи выяснили, что мошенница уже была замешана в преступлении, связанном с программой «Земский учитель» в Псковской области, и шести преступлениях с предоставлением поддельных документов. Материалы уголовного дела были отправлены в суд.