После рассказа о полицейских пытках над жителями Чечни «Новой газетой» занялись следователи
В Москве следователи начали проводить проверку статьи «Новой газеты» с показаниями экс-сотрудника Полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне Сулеймана Гезмахмаева. Мужчина рассказал журналистам о незаконном задержании, пытках и убийствах 13 человек в республике четыре года назад.
Официальных комментариев следствие по поводу проверки пока не давало. Однако РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах пишет, что доследственная проверка ведется по по статье 128.1 УК России («Клевета»).
Речь идет о материале «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей» с возрастным маркером 18+, опубликованном 15 марта. Старший сержант Гезмахмаев тогда назвал коллегам из «Новой» имена людей, совершавших внесудебные расправы над жителями Чечни.