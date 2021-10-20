Полиция раскрыла тайну гибели петербургского киберспортсмена
Ограбление стало причиной убийства 23-летнего киберспортсмена из Санкт-Петербурга Алексея Малышева, выяснило главное управление МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Преступники избили парня с особой жестокостью, ограбили, а затем вывезли к гаражам, расположенным в 100 метрах от больницы в Ленинградской области.
Обессиленного Малышева нашли 17 октября днём случайные прохожие возле гаражей в городе Никольское в Ленинградской области. Раздетый по пояс пострадавший был в луже крови. Медики не смогли спасти ему жизнь.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, спортсмен умер от травмы головы с переломом костей основания черепа и ушибов головного мозга.
Увязавшихся с Малышевом убийц опознали по камерам видеонаблюдения, установленным в магазине. Там спортсмен покупал со случайными знакомыми алкоголь. Все трое подозреваемых задержаны и переданы следователям.
Алексей Малышев - выпускник Института машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского Политеха. Ещё во время учёбы он стал лидером команды киберспортсменов нашего вуза, до смерти был капитаном сборной вуза по киберспорту.