Полицейскому грозит 12 лет тюрьмы после передачи информации о сотрудниках ФСБ команде Навального
В Самаре началось рассмотрение уголовного дела против бывшего полицейского Кирилла Чупрова. Он передал команде оппозиционера Алексея Навального и некоторым СМИ данные о перемещениях сотрудников ФСБ.
Чупрову грозит 12 лет лишения свободы. Он обвиняется в получении крупной взятки. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
По его данным, первоначально Чупрова обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие указывало, что полицейский передавал информацию о сотрудниках ФСБ из базы «Розыск магистраль».
Сегодня статью переквалифицировали в получение взятки в крупном размере.
20 августа 2021 года в годовщину отравления Навального Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ. Они коснулись семерых человек, которых считают причастными к покушению на жизнь политика.