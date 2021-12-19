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Следствие
Похищенную неделю назад в Камбодже россиянку нашли
19 декабря, 2021 09:46
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Andy Ball/Keystone Press Agency/Global Look press
Похищенную в Камбодже 30 – летнюю россиянку Анастасию Шередько нашли.
Напомним, по предварительной версии, женщина могла быть похищена. Она познакомилась в соцсетях с гражданином Китая и встретилась с ним 12 декабря. После этого ее никто не видел, на связь она не выходит.
Россиянка нашлась, она жива. Накануне пропажи ее, видимо, что-то насторожило и женщина разослала друзьям сообщения со своей геолокацией.
По словам подруги Шередько, китайский знакомый из интернета поначалу отрицал все подозрения о похищении и уверял, что россиянка уехала домой. Однако сам начал требовать у друзей женщины деньги в обмен на информацию о ее местонахождении, сообщает телеграм-канал «360tv».
Другие обстоятельства дела пока неизвестны.
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