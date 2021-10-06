Петербургский суд оставил под арестом блогера Хованского
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга проигнорировал просьбы видеоблогера Юрия Хованского о домашнем аресте и продлил ему срок заключения. Мужчина обвиняется в оправдании терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов города в среду.
По постановлению суда, Хованский будет находиться под стражей до 8 ноября.
Хованскому вменяют ч.2 ст.205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). С июня 2021 года он находится под арестом.
Причиной уголовного дела в отношении блогера стала песня с упоминаниями чеченских боевиков и теракта на Дубровке в 2002 году. По версии следствия, в ней содержались призывы к террористической деятельности, оправдывался и пропагандировался терроризм. Композиция была выложена в сети неизвестным пользователем.
Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу включила Хованского в перечень лиц, причастных к экстремизму.