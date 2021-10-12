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Следствие
Петербургский СК возбудил дело после пожара в доме Чубакова
12 октября, 2021 21:41
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lentv24.ru
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») после того, как загорелся дом Чубакова на набережной реки Карповки.
Ущерб от пожара следователи оценили в 8,8 млн рублей.
Доходный дом Чубакова – достопримечательность Санкт-Петербурга, которая имеет статус объекта культурного наследия.
Пожар начался в субботу, 9 октября, около 18:00. Пламя затронуло мансарду на площади 600 кв м, затем огонь достиг 800 кв м. Спасатели эвакуировали людей и потушили пожар. За ликвидацию катастрофы потребовалось 12 часов.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало. На месте происшествия работали 128 человек и 29 единиц техники.
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