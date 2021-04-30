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Первый пошел: лжесвидетель по делу Михаила Ефремова получил приговор

Кирилл Савушкин
30 апреля, 2021 15:50
1 мин
Кирилл Савушкин
30 апреля, 2021 15:50
1 мин
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Пресненском суде Москвы огласили приговор по делу Тевана Бадасяна, проходившего свидетелем по делу о смертельной аварии с участием артиста Михаила Ефремова.

Бадасян признан виновным в даче заведомо ложных показаний. Суд назначил обвиняемому год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

На процессе по делу Ефремова, свидетель утверждал, что видел, как возле бара «Улисс» за руль машины актера сел некий выскоий мужчина в бейсболке. Приговор Бадасяну стал первым завершением сразу трех процессов в отношении привлеченных защитой Ефремова свидетелей.

Суд счел показания обвиняемого недостоверными, обнаружив противоречия в его версии событий. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Михаил Ефремов
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