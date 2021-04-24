Первый год пандемии оказался еще тяжелее для особо наивных россиян

Следствие

Генпрокуратура отчиталась о тотальном росте краж с банковских счетов, а также электронных денег за 2020 год. Отмечается рост более чем на 80%.

Как заявили в ведомстве, работа с преступлениями с использованием информационных технологий остается сложной. Если еще три года назад доля подобных правонарушений составляла всего 9%, то к 2020 году - уже четверть от всех совершаемых в стране преступлений.

Как передает РИА «Новости», статистика раскрываемости, при этом, оставляет желать лучшего. В среднем удается разобраться не более, чем с 20% подобных дел.