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Отбывшая тюремный срок в США Мира Тэрада в ближайшее время вернется в Россию

Кирилл Голубев
9 апреля, 2021 16:45
2 мин
Кирилл Голубев
9 апреля, 2021 16:45
2 мин
Фото: Компромат Групп

Гражданка России Мира Тэрада, отбывшая тюремный срок в США, уже несколько месяцев не может вернуться на родину. По данным источника Федерального агентства новостей, процедура по отправке россиянки домой начнется в ближайшее время.

Мира Тэрада (в девичестве Оксана Вовк) была приговорена к тюремному заключению в США по обвинению в распространении наркотиков и отмывании денег. Однако сама россиянка утверждает, что не причастна к этим преступлениям. По ее словам, в криминальной деятельности был замешан ее супруг — гражданин Штатов Алет Тэрада.

Это подтверждает и мать Миры Светлана Рогожина. Женщина заявляет, что ее дочь ранее никогда не была замечена в преступной деятельности, а единственный криминальный эпизод из ее жизни связан с друзьями супруга.

Примечательно, что сам Алет Тэрада на скамье подсудимых так и не оказался. Вероятнее всего, причина тому — связи с высокопоставленными американскими чиновниками и спецслужбами. Доказательства этого источник ФАН также пообещал опубликовать в ближайшее время.

Сейчас Мира Тэрада ожидает отправки домой в депортационном центре. Там девушка находится уже больше двух месяцев — официально срок ее заключения истек еще в конце января.

По словам матери Миры, текущие условия ее содержания практически ничем не отличаются от тюрьмы. Кроме того, Тэраде, у которой имеется инвалидность, не предоставляют необходимой медицинской помощи.

В попытках добиться освобождения наследницы Светлана Рогожина обращалась к главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиму Шугалею. Освобожденный из ливийского плена общественник не исключает, что американские власти намеренно продолжают удерживать россиянку, прикрываясь бюрократическими нюансами.

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