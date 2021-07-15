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Следствие
Осужденного за разбитое окно офиса единороссов ученого увезли подальше от столицы
15 июля, 2021 15:13
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Фото: Скриншот записи с судебного процесса / YouTube
28-летний математик Азат Мифтахов, получивший шесть лет колонии общего режима за разбитое окно в офисе «Единой России», этапирован из московской «Бутырки» в кировское СИЗО-1, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на супругу ученого.
Бывшего аспиранта мехмата МГУ обвинили по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Дело против математика вызвало широкий общественный резонанс. Следствие утверждало, что три года назад в конце января Мифтахов и еще три человека разбили окно в офис единороссов и закинули туда дымовую шашку. Основное доказательство участия в случившемся математика - показания засекреченного свидетеля, якобы узнавшего Мифтахова по бровям. Он умер осенью 2020 года.
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Зачем людей, преследование которых вызывает в обществе широкий резонанс, увозят подальше от столицы?
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