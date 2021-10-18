Опять Пермь: следователи возбудили два дела после стрельбы в школе и начали проверять подростка
По факту стрельбы в пермской школе возбуждены два уголовных дела. В отношении 12-летнего подростка, который пришел в школу с отцовским ружьем, начата проверка.
После инцидента возбуждены дела о халатности и оказании небезопасных услуг. Начата доследственная проверка по статье о покушении на убийство в отношении ученика 6 класса.
Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, 18 октября 12-летний ученик сарской школы в Пермском крае пронес с собой оружие и открыл стрельбу в классе. Осколками стекла ранило одного ребенка.
Подростка обезвредила директор. Во время стрельбы в учебном заведении было более 300 детей и 30 педагогов.
Поводом для стрельбы, предварительно, стала школьная травля. Отмечалось, что мальчик был в предистеричном состоянии - во время инцидента он кричал, что руководствовался указаниями Бога.
Также известно, что школьника учил стрелять отец.
Ранее студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в пермском вузе. Погибли 6 человек, более 40 пострадали.