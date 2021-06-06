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Следствие
Опасную езду водителей смогут тайно зафиксировать полицейские в штатском
6 июня, 2021 09:53
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Новый приказ МВД РФ расширяет полномочия сотрудников Госавтоинспекции. Теперь водители могут поплатиться за нарушения даже в поле зрения полицейского в штатском.
Инспектора ГИБДД будут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону при проведении скрытого надзора на российских дорогах.
Осуществляющие подобное мероприятие сотрудники не смогут останавливать нарушителей, однако информация тут же пойдет находящимся на дежурстве коллегам.
Как сообщает REGNUM, новый приказ МВД регламентирует порядок надзора за соблюдением ПДД.
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