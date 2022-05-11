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Следствие
Одного из ведущих игроков «Что? Где? Когда?» объявили в розыск по уголовной статье
11 мая, 2022 10:27
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Полиция объявила в розыск одного из ведущих игроков «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Перед этим против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.
О розыске экс-знатока сообщил Telegram-канал Mash. В базе МВД не указывается, по какой статье разыскивается Аскеров.
Ранее Аскеров написал в соцсетях пост, в котором назвал маршала Георгия Жукова «мародером со стажем» и вором. Он обвинил полководца в вывозе из Германии трофейного имущества.
По статье о реабилитации нацизма Аскерову грозит пять лет лишения свободы. Участник телевизионной передачи находится не в России.
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