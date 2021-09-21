Некто вынес из дома 27-летнего начальника «Газпрома» 11 млн рублей
Из квартиры 27-летнего начальника отдела экономической экспертизы «Газпрома» вынесли крупную партию денег. О пропаже почти 11 миллионов рублей сотрудник энергетической компании сам рассказал правоохранительным органам.
Известно, что инцидент случился в период с 23 августа по 20 сентября. В это время мужчина дома отсутствовал. Каким образом злоумышленник проник в трёхкомнатную квартиру, расположенную на Варшавской улице Московского района Санкт-Петербурга, пока неясно. Оказавшись в помещении, неизвестный прокрался к сейфу и похитил из него 10,5 миллионов рублей, а также 5,5 тысяч евро.
Сейчас силовики изучают записи с камер видеонаблюдения. Уголовное дело ещё не возбуждено, передаёт «78.ru».
Ранее мошенники похитили у дочери легендарного советского лётчика-испытателя 23 млн рублей.