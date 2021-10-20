Назначен новый главный следователь Москвы
Полковник Виктор Городков стал новым руководителем Главного следственного управления ГУ МВД по Москве, замглавы столичного главка ведомства. На этом посту Городков сменил генерал-майора юстиции Наталью Агафьеву. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин 18 октября 2021 года.
В числе обязанностей главного столичного следователя – курирование резонансных дел, контроль за работой следственного аппарата и согласование кандидатур следователей во всех следственных подразделениях Москвы.
Новый руководитель потребовался из-за того, что в мае этого года Агафьева написала рапорт об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. В конце августа президент Владимир Путин уволил ее с должности.
Городков родился в 1976 году. Окончил Московский юридический институт МВД и РАНХиГС. После окончания института он стал следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности ГУВД Московской области. В этом подразделении он работал до 2012 года, затем его повысили до замначальника ГСУ — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности.
В 2013 году Городков был назначен на должность начальника третьего отдела следственной части ГУ МВД по Центральному федеральному округу. Затем по 2014 год работал замначальника следственной части данного подразделения.