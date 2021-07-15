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Следствие
Наехавший на полицейского тюменский депутат попал под «уголовку»
15 июля, 2021 04:04
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В Тюменской области инициировано расследование уголовного дела, фигурантом которого стал депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин.
Его подозревают в наезде на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел на 8 м автодороги Тобольск - Байгора 13 июля. Правоохранители остановили автомобиль Mercedes Benz AMG G63 депутата, который пересек сплошную, а также неоднократно выехал на встречную полосу и попытался скрыться от сотрудников ГИБДД.
Народный избранник не подчинился требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля и начал движение. В попытке остановить Вакарина полицейский получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся, сообщает «РЕН ТВ».
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