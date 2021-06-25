На руках проводившей спецоперацию полиции оказалась тонна наркотиков
Оперативники МВД провели успешную спецоперацию в Ярославской области и конфисковали около тонны синтетических наркотиков, в обиходе называющихся «соль».
По данным правоохранителей, изготавливаемые в двух опечатанных нарколабораториях вещества распространялись через интернет в Московской области. Об успехе крупной спецоперации сообщил лично глава ведомства Владимир Колокольцев. Руководитель МВД заявил, что сеть производила порядка 1.5 млн разовых доз синтетических наркотиков в месяц.
«Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков, а если точнее, то 1 287 кг, прекурсоры, а также соответствующее оборудование», - приводит его слова ТАСС.
По данному уголовному делу заключено под стражу двое подозреваемых. Еще один человек находится под подпиской о невыезде.