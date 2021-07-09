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Следствие
Минюст РФ больше не «дружит» еще с четырьмя НПО
9 июля, 2021 20:15
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Michal Krumphanzl/CTK/Globallookpress
В Министерстве юстиции России определились с позицией касательно ряда некоммерческих организаций.
Так, объединения «под крылом» миллиардера, Future of Russia Foundation и Khodorkovsky Foundatio, наряду с European Choice и Oxford Russia Fund признаны нежелательными на территории России.
Такой вердикт вынесен ввиду их «угрозы конституционному строю и безопасности» страны, передает «Интерфакс»
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