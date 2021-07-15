Майклу Калви могут дать шесть лет по делу о хищении миллиардов у банка «Восточный»
Гособвинение просит назначить шесть лет колонии условно основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Kалви по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей. Оно было возбуждено два года назад по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова.
Следствие полагает, что в 2017 году Калви убедил банковский совет директоров уступить кредит в 2,5 миллиарда рублей подконтрольному ему «Первому коллекторскому бюро». Взамен предложил акции люксембургского фонда инвестиций IFTG, общей стоимостью 600 миллионов рублей. Деньги Калви с сообщниками присвоили себе, убеждено следствие.
В прошлом году стало известно, что банк и «Первое коллекторское бюро» договорились о выплате «Восточному» 2,5 миллиардов. Однако судебный процесс прекратить уже было нельзя. Теперь суд лишь может учесть факт урегулированного спора.