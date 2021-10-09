Новости – Следствие
Следствие
Литовские пограничники задержали один из крупнейших грузов контрабанды из Беларуси
9 октября, 2021 16:24
1 мин
1 мин
Edijs Palens/Xinhua/Global Look press
Литовские пограничники задержали контрабандный груз на 2,737 млн евро. Водитель на грузовике пытался попасть в страну из Беларуси.
Таможенники проверили фуру с помощью рентгеновской системы контроля. В грузовике находились полторы тысячи коробок с 750 тысячами пачек сигарет белорусской марки, стоимость которых составляет 2, 737 млн евро.
Часть контрабанды находилась в мешках с древесными гранулами, другая - спрятана в потайном отсеке и обшита деревянными досками изнутри.
В криминальной службе литовской таможни инициировали досудебное разбирательство, пишет Delfi.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости