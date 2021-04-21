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«Крысы Ростова»: полковника полиции и еще пятерых сотрудников МВД уволили за Telegram

Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 12:18
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 апреля, 2021 12:18
1 мин
Flickr.com
Flickr.com

В Ростовской области сразу пятеро сотрудников Министерства внутренних дел вместе с полковником полиции Виталием Левченко лишились своих постов. Все из-за скандального в регионе Telegram-канала «Крысы Ростова», где публикуется не самая приятная информация о работниках ведомства.

Известно, что они сливали администраторам сведения о своих коллегах. В местном МВД давно негодовали по поводу существующего канала и потому решили взяться за него основательно. Каким-то образом им удалось выйти на Левченко, правда, свою связь с «Крысами Ростова» полковник полиции не признает. Тем не менее, его и еще пятерых полицейских уволили.

Кроме того, Левченко заподозрили еще и в том, что он якобы брал деньги с сотрудников за продвижение их по службе. Все материалы передали в СК, в отношении полковника могут возбудить уголовное дело, передает Telegram-канал Baza.

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