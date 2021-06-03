Киевский суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего президента Украины
Киевский суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора.
По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.
Такое решение суда дает право стороне обвинения проводить досудебное расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии.
В уголовном производстве расследуются обстоятельства совершения Януковичем действий, направленных на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины в 2010 году, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».