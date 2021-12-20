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Следствие
Какому количеству москвичей «светит» тюрьма за использование поддельных сертификатов привившихся
20 декабря, 2021 15:58
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал количество уголовных дел по факту использования поддельных сертификатов о вакцинации. Обвиняемым грозит тюрьма.
С начала пандемии установлены около 80 москвичей, которые использовали поддельные сертификаты переболевших и привитых. Об этом градоначальник сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин отчитался, что власти города потратили на борьбу с коронавирусом около 800 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Швеции вместе с вакцинацией началось чипирование населения. Чипы вживили под кожу 6 тысячам граждан.
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