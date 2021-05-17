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Следствие
Изготовителей взрывчаток будут сажать на срок до 12 лет
17 мая, 2021 08:06
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Pixabay
Госдума продолжает инициативную деятельность по ужесточению законодательства после трагедии 11 мая в Казани.
На этот раз депутаты предлагают увеличить тюремный срок для тех, кто изготавливает бомбы.
За незаконное изготовление взрывчатки в России предлагают сажать на срок от 6 до 11 лет, раньше было от 3 до 6. Если же преступление было спланировано группой лиц, то срок увеличивается от 8 до 12 лет тюрьмы, пишут «Известия».
Однако эксперты уверены - даже ужесточив законодательство, это не убережёт общество от психически нездоровых людей.
11 мая бывший учащийся гимназии в Казани Ильназ Галявиев зашел в школу и открыл стрельбу. Погибли 7 детей и две учительницы.
Уже после задержания стрелок попытался покончить с собой в машине полицейских.
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