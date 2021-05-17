Изготовителей взрывчаток будут сажать на срок до 12 лет

Следствие

Госдума продолжает инициативную деятельность по ужесточению законодательства после трагедии 11 мая в Казани.

На этот раз депутаты предлагают увеличить тюремный срок для тех, кто изготавливает бомбы.

За незаконное изготовление взрывчатки в России предлагают сажать на срок от 6 до 11 лет, раньше было от 3 до 6. Если же преступление было спланировано группой лиц, то срок увеличивается от 8 до 12 лет тюрьмы, пишут «Известия».

Однако эксперты уверены - даже ужесточив законодательство, это не убережёт общество от психически нездоровых людей.

11 мая бывший учащийся гимназии в Казани Ильназ Галявиев зашел в школу и открыл стрельбу. Погибли 7 детей и две учительницы.

Уже после задержания стрелок попытался покончить с собой в машине полицейских.