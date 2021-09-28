Главврача частной клиники в Москве объявили в розыск после смерти пациентки

Следствие

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал основного владельца и бывшего гендиректора клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского, а также его имущество. Серебрянский скрылся в Турецкой республике, на данный момент он находится в международном розыске.

Поводом для судебного разбирательства трагедия пациентки, которая в результате лечения в клинике «Медицина 24/7» скончалась. После этого прецедента была организована проверка медучреэждения ГСУ, а затем было возбуждено уголовное дело в отношении врачей клиники Руслана Павлова (заведующий отделением анестезиологии и реанимации) и Павла Наумова (анестезиолог-реаниматолог). Сейчас они отбывают наказание в СИЗО, им вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). По этой же статье идёт и Серебрянский.

Как выяснил отдел по расследованию ятрогенных преступлений ГСУ, Павлов, Наумов и Серебрянский 4 июля 2019 года оставили пациентку 1935 года рождения в своей клинике вместо того, чтобы срочно госпитализировать её в региональный сосудистый центр с острым инфарктом миокарда. Не считаясь со здоровьем человека, сотрудники клиники старались извлечь максимальную выгоду, утверждает следствие. Они проводили для женщины «заведомо неэффективные» обследования и лечение, которые «не соответствовали заболеванию» и «не позволяли остановить развитие ее острого жизнеугрожающего состояния». Нужных специалистов, а тем более необходимого оборудования для оказания помощи, в клинике не было.

В Первую Градскую больницу пациентку перевели только вечером 5 июля, на следующий день она умерла «от острого трансмурального инфаркта миокарда с миомалацией и разрывом стенки левого желудочка, осложнившегося гемотампонадой перикарда».

Это не первая жалоба на ненадлежащее оказание медицинской помощи в клинике «Медицина 24/7». В начале мая 2021 года мужчина заявил на медучреждение в правоохранительные органы, поскольку его супруге оказывали «ненадлежащую медицинскую помощь». Клинику начали проверять следователи и Росздравнадзор. Последних клиника не приняла, посчитав насильственную проверку незаконной. «Наша организация подала соответствующие заявления в правоохранительные органы с целью инициировать проверку законности действий как представителей Росздравнадзора, так и иных организаций, незаконно проникнувших в клинику», – писал Vademecum.