Фигуранты весьма неожиданные: СКР нашел потенциально виноватых в казанской трагедии
Стало известно о двух весьма неожиданных фигурантах уголовного дела о стрельбе в казанской гимназии. Речь идет о директоре фирмы, отвечающей за системы безопасности, и инспекторе по монтажу и ремонту охранной сигнализации.
Безопасный вход в здание обеспечивала фирма «Ваша безопасность». Ее гендиректор Сергей Иванов задержан.
Стало известно, что в день нападения на казанскую школу у парадной двери отказал магнитный замок - благодаря этому стрелявший Ильназ Галявиев попал в здание. Директор фирмы отправлен под домашний арест до 4 сентября.
Второй фигурант - инженер Марат Зиганшин. Как стало известно изданию «Бизнес Online», за две недели до трагедии в одном из кабинетов сломался громкоговоритель - из-за этого учитель не услышал приказ закрыть двери в день стрельбы. Этот факт всплыл после того, как пострадавшая учительница пришла в себя после ЧП в школе. Зиганшину запрещены определенные действия.
Напомним, стрельба в школе произошла 11 мая. Погибли 9 человек, включая 7 детей.