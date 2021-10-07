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Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова арестована по делу о хищении 50 млн рублей
7 октября, 2021 22:05
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council.gov.ru/via Globallookpress.com
Бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова арестована по делу о хищении в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс службе Тверского районного суда города Москвы.
Ракова является фигурантом уголовного дела о хищении 50 млн рублей. Претензии в отношении нее связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах.
Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».
Суд избрал в отношении Раковой меру пресечения в виде заключения под стражу до 06 декабря 2021 года, пишут «Известия».
Накануне Ракова сама явилась в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
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