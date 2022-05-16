Экс-депутата Госдумы приговорили к 2,5 годам тюрьмы за нападение на сотрудников ДПС
Бывшего депутата нижней палаты российского парламента от Пермского края Алексея Бурнашова признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника ДПС, а также в его публичном оскорблении. Ленинский районный суд Перми назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев заключения в тюрьме – отбывать наказание ему придётся в колонии общего режима, передает ТАСС.
Напомним, в июле минувшего года инспекторы дорожно-патрульной службы остановили политика, находившегося за рулём Mercedes. Им показалось, что Бурнашов пьян, но тот, выйдя из автомобиля, сперва пытался сбежать, потом ударил одного из сотрудников правопорядка кулаком в лицо, а когда на него надели наручники, депутат стал их всех оскорблять. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, хотя гаишники на допросах подчёркивали — в момент задержания от Бурнашова несло запахом спиртного.
Примечательно, что позднее депутат извинился в социальных сетях за содеянное, сославшись на то, что его попросту захлестнули эмоции, поэтому он себя повёл соответствующим образом. После случившегося ему пришлось покинуть Госдуму, а потом на него завели дело.
К слову, на суде он раскаялся, обещал помогать людям и просил выпустить его на свободу, но старания оказались тщетны.