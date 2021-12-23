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Следствие
Двух напавших на фигуриста Дмитрия Соловьева арестовали на 2 месяца
23 декабря, 2021 18:19
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Таганский суд Москвы арестовал двух нападавших на Олимпийского чемпиона, фигуриста Дмитрия Соловьева.
Суд арестовал Владислава Яковцева и Владислава Смирнова на 2 месяца. Зачинщики драки обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью, совершённое группой лиц, сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, инцидент произошел 21 декабря. Соловьев заступился за свою девушку. Словесная перепалка переросла в драку. В результате спортсмен оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, гематомой головы, множественными ссадинами и ушибами.
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